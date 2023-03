Im November 2022 überraschte der Schweizer Biathlet Niklas Hartweg mit seinem ersten Weltcup-Podest alle. Seither hat sich der 23-Jährige in der Biathlon-Elite etabliert. Einblick in das Leben des jungen Profiathleten gibt ein neuer Dokumentarfilm (auf SRF zwei am Sonntag, 19. März ab 16:00 Uhr).