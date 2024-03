Kleinschanze in Trondheim: Kobayashi siegt, 2 Schweizer in Top 20

Legende: Gewann die WM-Hauptprobe Ryoyu Kobayashi. IMAGO/Beautiful Sports

Der Japaner Ryoyu Kobayashi hat in Trondheim die WM-Hauptprobe von der kleinen Schanze für sich entschieden. Der dreifache und diesjährige Vierschanzentournee-Sieger setzte sich bei seinem erst 2. Saisonsieg mit Flügen auf 106 und 99 m knapp vor dem slowenischen Routinier Peter Prevc durch, der seinen 1. Sieg seit 4 Jahren verpasste. Der Österreicher Jan Hörl wurde 3., Landsmann Stefan Kraft führt dank Platz 5 weiter in der Gesamtwertung der Raw-Air-Tour, einer Serie aus 4 Wettkämpfen in Norwegen. Mit Gregor Deschwanden (13.) und Killian Peier (20.) landeten 2 Schweizer in den Top 20. In Trondheim finden im kommenden Winter die Weltmeisterschaften in den nordischen Disziplinen statt.