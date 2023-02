Legende: Hat sich bei den X-Games wehgetan Jan Scherrer (Archivbild). AP Photo/Hugh Carey

Snowboard: Zwangspause für Scherrer

Jan Scherrer lässt die anstehenden Weltcup-Events in Mammoth Mountain und Calgary aus. Der Olympia-Dritte in der Snowboard-Halfpipe zog sich an den X-Games eine Knochenprellung im Knie und eine Muskelverhärtung zu. Das Knie sei geschwollen, Untersuchungen hätten aber keine schwere Verletzung zutage gefördert, teilte Scherrer auf Instagram mit. Er sei zuversichtlich, dass er Anfang März an der WM in Georgien werde antreten können.