Legende: «Irgendwie bleibt der Wurm drinnen» ... schreibt Gregor Schlierenzauer in seinem Blog. Keystone

Skispringen: Schlierenzauers Saison vorbei

Für Weltcup-Rekordsieger Gregor Schlierenzauer ist die Saison vorzeitig zu Ende, wie er in seinem Blog bekanntgab. Der 31-jährige Tiroler, dessen 53. und letzter Erfolg über sechs Jahre zurückliegt, zog sich eine Teilruptur des linken Kreuzbandes zu. An ein Karriereene denke er indes nicht. Für die anstehende WM in Oberstdorf war Schlierenzauer nicht aufgeboten. Anfang 2016 zog sich Schlierenzauer für unbestimmte Zeit aus dem Profisport zurück. Im Januar 2017 gab er sein Comeback.