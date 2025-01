Per E-Mail teilen

Legende: Blickt ungewissen Zeiten entgegen Jarl Magnus Riiber. imago images/NTB

Nordische Kombination: Riiber tritt zurück

Norwegens Wintersport verliert den nächsten Superstar: Nach den Biathleten Johannes Thingnes und Tarjei Bö hat auch der Kombinierer Jarl Magnus Riiber seinen Rücktritt zum Saisonende erklärt. Wie der 27-Jährige bei einer Pressekonferenz mitteilte, sei bei ihm die chronische Darmerkrankung Morbus Crohn diagnostiziert worden, was seine anhaltenden gesundheitlichen Probleme erkläre. Mit acht WM-Titeln und 76 Weltcupsiegen ist der in Oslo geborene Ausnahme-Athlet der erfolgreichste Kombinierer der Geschichte. Nur ein Olympiasieg fehlt Riiber – auf einen erneuten Anlauf 2026 verzichtet er.

Skicross: Gantenbein erklärt Forfait

Die Skicross-Weltcuprennen in Veysonnaz am Wochende (live bei SRF) gehen ohne Talina Gantenbein über die Bühne. Die Bündnerin war am 16. Januar auf der Reiteralm gestürzt und hatte sich dabei eine Gehirnerschütterung zugezogen. Für Gantenbein kommen die Rennen im Wallis zu früh. Ob es für den Weltcup-Stopp im italienischen Val di Fassa vom 6. bis 9. Februar reicht, werde kurzfristig entschieden.