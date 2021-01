Legende: Schliesst die Saison in Lillehammer ab Dario Cologna. Keystone

Langlauf: Saisonabschluss in Lillehammer

Das Saisonfinale im Langlauf-Weltcup findet in Lillehammer statt. Der Olympia-Austragungsort von 1994 in Südnorwegen wurde am Mittwoch vom Internationalen Skiverband (FIS) als Ausrichter für die Rennen vom 19. bis 21. März bestätigt. Ursprünglich sollte der Weltcup in Peking abgeschlossen werden, wo 2022 auch die Winterspiele stattfinden. Dies war aufgrund der Corona-Pandemie allerdings nicht möglich.