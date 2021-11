Legende: Wird in Peking nicht am Start sein Linn Svahn. Keystone

Langlauf: Svahn an der Schulter verletzt

Linn Svahn kann verletzungsbedingt nicht an den Olympischen Winterspielen in Peking teilnehmen. Die 21-jährige Schwedin verpasst wegen einer Schulteroperation die gesamte Saison. Die Schulterverletzung hatte Svahn im vergangenen Februar bei einem Sturz in einem Weltcup-Sprintrennen in Ulricehamn (SWE) erlitten. Zunächst waren die Ärzte davon ausgegangen, dass keine Operation notwendig sein würde. Wegen des unbefriedigenden Heilungsverlaufs kamen die Mediziner aber auf ihren Entscheid zurück – auch deshalb, weil die Verletzung deutlich schlimmer gewesen war als vorerst angenommen. Im vergangenen Winter belegte Svahn hinter der Slowenin Anamarija Lampic und der Luzernerin Nadine Fähndrich im Sprint-Weltcup den 3. Platz.