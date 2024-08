Legende: Gab an einer Medienkonferenz in Oslo Auskunft Therese Johaug. Imago/NTB

Langlauf: Therese Johaug gibt Comeback

Zwei Jahre nach ihrem Rücktritt will die 14-fache Weltmeisterin Therese Johaug zurück auf die grosse Bühne. Die 36-jährige Norwegerin kündigte an, sich für die Heim-WM in Trondheim (26. Februar bis 9. März 2025) qualifizieren zu wollen. Dazu muss sie im kommenden Winter auch im Weltcup antreten. «Ich habe 2022 meine Ski ins Regal gestellt, weil ich eine Familie gründen wollte. Aber ich habe weiter trainiert, weil es mir so viel Freude macht», so Johaug, die 2023 ein Mädchen zur Welt brachte. Schon letzten Winter war Johaug bei kleineren Rennen gestartet. Unter anderem gewann sie den Frauenlauf im Rahmen der Engadin-Marathonwoche.