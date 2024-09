Legende: Mit 30 ist Schluss Daniel-Andre Tande beendet seine Karriere als Skispringer. Imago/Sopa Images

Skispringen: Tande zieht einen Schlussstrich

Norwegens Skisprung-Olympiasieger Daniel-Andre Tande hat rund fünf Monate vor der Heim-WM in Trondheim seinen Rücktritt erklärt. Der 30-Jährige gab in einer emotionalen Videobotschaft Sturzfolgen als Grund für diesen Schritt an. «Ich habe erkennen müssen, dass das Springen bei mir mittlerweile mehr Angst als Freude auslöst», so Tande. Nach dem Sturz in Plania 2021 lag der Norweger im künstlichen Koma. Tande hatte 2018 mit dem Team in Pyeongchang Olympia-Gold geholt und war im Einzel Skiflugweltmeister geworden. Daneben feierte er acht Weltcupsiege auf der Grossschanze.