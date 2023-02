Legende: In Maribor zuoberst auf dem Treppchen Mélanie Meillard. Keystone/AP/Giovanni Maria Pizzato

Ski alpin: Mélanie Meillard gewinnt Europacup-Riesenslalom

Mélanie Meillard hat im Europacup Selbstvertrauen getankt. Die 24-jährige Slalom-Spezialistin, deren Karriere in den letzten Jahren durch mehrere Knieverletzungen beeinträchtigt wurde, gewann in Maribor zum ersten Mal einen Europacup-Riesenslalom. Sie setzte sich vier Zehntel vor der Schwedin Hilma Livblöm und 84 Hundertstel vor der Österreicherin Elisabeth Kappaurer durch. Meillard, die im Weltcup zuletzt ausserhalb der ersten 30 starten musste, trat in diesem Winter zum siebten Mal im Europacup an. In Slowenien schaffte sie es zum ersten Mal auf das Podest.