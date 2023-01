Legende: Knapp keine Medaille in Lake Placid Thibault Métraux. Archiv/Keystone/Laurent Gillieron

Eisschnelllauf: Métraux wird starker Vierter

Am 4. Wettkampftag der Universiade in Lake Placid/USA hat sich der Schweizer Eisschnellläufer Thibault Métraux über die 5000-m-Distanz auf dem ausgezeichneten 4. Platz klassiert. Der Lausanner verpasste mit lediglich 6 Zehntelssekunden Rückstand auf den Drittplatzierten die 1. Schweizer Medaille im Eisschnelllauf in der langen Geschichte der Weltspiele der Studierenden denkbar knapp. Die Leistung des 21-jährigen Studenten der Universität Lausanne, welcher im Weltcup in der Disziplin Shorttrack startet, ist auch deshalb als äussert stark einzustufen, weil der Romande erst seit dem vergangenen Sommer auch im Longtrack Wettkämpfe bestreitet.