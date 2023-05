Legende: Hat genug vom Spitzensport Andrin Schädler. KEYSTONE/Mayk Wendt

Aerials: Schädler von der Schanze in den Hörsaal

Nach seiner bislang erfolgreichsten Weltcup-Saison hat sich Skiakrobat Andrin Schädler dazu entschieden, seine Spitzensport-Karriere zu beenden. Der 22-jährige Zürcher wird ein Studium beginnen, was ihn nach langer Überlegung zum Entscheid geführt hat, einen Schlussstrich unter seine Karriere zu ziehen. Ein weiterer Ausschlag für den Rückzug aus dem Profisport waren die langen Abwesenheiten von seinem privaten Umfeld. Seinen ersten Weltcup-Einsatz hatte Schädler im Februar 2019 in Minsk. Die beste Platzierung erreichte Schädler im März dieses Jahres, als er in St. Moritz Vierter wurde. Die Saison 2022/23 schloss er als Siebter ab. Es war dies seine beste Klassierung im Gesamtweltcup seit Beginn der Karriere.