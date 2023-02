Legende: Will noch einmal das WM-Feeling erleben Simon Ammann. Vianney Thibaut/NordicFocus/freshfocus

Skispringen: Ammann figuriert im WM-Aufgebot

Swiss-Ski hat am Dienstag seine Skisprung-Selektionen für die Nordische Ski-WM in Planica vom 21. Februar bis 5. März bekanntgegeben. Bei den Männern wurde neben Gregor Deschwanden, Killian Peier, Dominik Peter und Remo Imhof auch Simon Ammann nominiert. Für den 41-jährigen Toggenburger werden die Titelkämpfe in Slowenien die 12. Weltmeisterschaften sein, die 11. ohne Unterbruch. Seine WM-Premiere feierte Ammann 1999 in Ramsau/AUT. Bei den Frauen wurden Sina Arnet und Emely Torazza selektioniert.