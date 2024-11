Per E-Mail teilen

Biathlon: Single-Mixed-Staffel auf Rang 7

Beim Weltcupauftakt der Biathleten hat das Schweizer Team einen Exploit verpasst. In der Single-Mixed-Staffel im finnischen Kontiolahti liefen Amy Baserga und Sebastian Stalder auf den 7. Rang. Mit neun Nachladern vergab das Duo eine bessere Platzierung vor allem am Schiessstand. Der Rückstand auf die Spitze betrug im Ziel 59 Sekunden, den Sprint um Rang 6 verlor Stalder gegen den Slowenen Jakov Fak. Der Sieg ging an das schwedische Duo Ella Halvarsson/Sebastian Samuelsson. Das Podest komplettierten Frankreich und Deutschland (beide +10 Sekunden).

Biathlon: Enttäuschung für Mixed-Staffel

Nochmals deutlich schlechter erging es dem Schweizer Team in der klassischen Mixed-Staffel. Elisa Gasparin, Lena Häcki-Gross, Jeremy Finello und Niklas Hartweg beendeten das Rennen über 4x6 Kilometer nach 3 Strafrunden und 15 Nachladern auf dem 12. Rang. Die Schweiz blieb dabei lediglich beim Liegendschiessen von Häcki-Gross fehlerfrei. Die zweifache Weltcup-Siegerin leistete sich stehend allerdings gleich 2 Zusatzschlaufen. An der Spitze fing der entfesselte Norweger Vebjörn Sörum auf der Zielgeraden den führenden Franzosen Emilien Jaquelin noch ab. Das Podest komplettierte das schwedische Team.

Skispringen: Deschwanden verpasst Top 10

Bei der 2. Weltcup-Station der Saison im finnischen Kuusamo sprang mit Gregor Deschwanden der beste Schweizer auf Platz 11. Der Luzerner büsste nach dem 8. Rang im 1. Durchgang noch 3 Positionen ein. Simon Ammann landete bei seinem Sprung nach 117,5 Metern und verpasste die Entscheidung als 36. um 11,4 Zähler. Felix Trunz (55.) und Killian Peier (58.) blieben bereits in der Qualifikation hängen. Der Sieg ging an den Deutschen Pius Paschke, der vor einer Woche beim Saisonauftakt in Lillehammer bereits die Ränge 1 und 2 belegt hatte. Neben ihm schafften mit Jan Hörl und Stefan Kraft 2 Österreicher den Sprung aufs Podest.

Snowboard: Caviezel scheidet im Viertelfinal aus

Die Schweizer Snowboarderinnen und Snowboarder haben das Podest zum Auftakt der Weltcupsaison verpasst. Ladina Caviezel (ehemals Jenny) schaffte es im chinesischen Mylin als einzige in den Viertelfinal, dort war aber gegen die spätere Siegerin Ester Ledecka (CZE) Schluss. In der Gesamtabrechnung reichte dies für den 7. Platz. Die zweite St. Gallerin im Team, Julie Zogg (14.), schied im Achtelfinal aus. Die beiden Schweizer waren schon in der Qualifikation ausgeschieden. Dario Caviezel verpasste die Top 16 als 19. knapp, Gian Casanova beendete das Rennen auf dem 26. Platz.