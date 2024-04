Moguls: Tadé hört im Alter von 28 Jahren auf

Marco Tadé hat genug vom Spitzensport. Der Moguls-Spezialist ist im Alter von 28 Jahren zurückgetreten. «Nach all meinen Verletzungen habe ich mir gesagt, dass ich selbst entscheiden möchte, wann ich zurücktrete. Jetzt ist der Moment für einen neuen Abschnitt gekommen», wird Tadé in einem Communiqué von Swiss-Ski zitiert. Den Höhepunkt seiner Karriere erlebte der Tessiner 2017, als er an der WM in der Sierra Nevada im Doppel-Buckelpisten-Wettkampf Bronze gewann. Sechs Monate danach folgte der Tiefpunkt. Wegen eines im Training in Australien erlittenen Kreuzbandrisses musste er zwei Jahre pausieren. Im Weltcup stand Tadé dreimal auf dem Podest, zweimal als Zweiter, einmal als Dritter.