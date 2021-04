Legende: Über 100 Insgesamt fanden 101 Athleten und Athletinnen Unterschlupf in einem Swiss-Ski-Kader. Keystone

Ski alpin: 19 Athleten und Athletinnen im Nati-Kader

Die starken Leistungen der Alpin-Fahrer im vergangenen Winter, die Swiss-Ski im Weltcup zum zweiten Mal in Serie die Nummer-1-Position sicherten, bescheren gleich 19 Athletinnen und Athleten den Nationalmannschafts-Status. 12 Männer und 7 Frauen gehören der höchsten Fördergruppe an. Hinzugestossen sind Justin Murisier und Sandro Simonet sowie Priska Nufer. Sie glichen die Abstiege von Niels Hintermann, Joana Hählen und Mélanie Meillard aus. Insgesamt fanden 101 Athletinnen und Athleten Aufnahme in einem Kader – 5 mehr als in der Vorsaison.