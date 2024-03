Legende: Marathondistanz dank Zusatzschlaufen Die Organisatoren des Engadin Skimarathons und die Teilnehmer müssen heuer flexibel sein. Keystone/Peter Klaunzer

Langlauf: Engadin Skimarathon startet neu in Silvaplana

Zum zweiten Mal binnen 10 Tagen mussten die Organisatoren des Engadin Skimarathons die Streckenführung des Traditions-Anlasses anpassen. Hatte man den Start Ende Februar aufgrund grosser Neuschneemengen von Maloja nach Sils verlegt, wurde nun eine nächste Änderung nötig. Neu soll der Startschuss am 10. März (ab 08:00 Uhr live bei SRF) in Silvaplana erfolgen. Grund dafür sind milde Temperaturen (gepaart mit dem Neuschnee), welche die Präparierung der Loipe auf dem Silser- sowie auf dem Silvaplanersee «unmöglich gemacht» hätten, wie die Organisatoren schreiben. Dank Zusatzschlaufen in Silvaplana und Celerina soll die Gesamtstrecke des Engadin Skimarathons gleichwohl zwischen 38 und 40 Kilometern betragen.