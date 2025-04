Legende: Neue Rolle bei Swiss-Ski Dominik «JP» Furrer. Swiss-Ski

Snowboard Freestyle und Freeski: Furrer wird Cheftrainer

Per 1. Mai 2025 übernimmt Dominik «JP» Furrer bei Swiss-Ski die Funktion des Cheftrainers Park & Pipe. In dieser Rolle verantwortet der 35-Jährige die Disziplinen Snowboard Freestyle und Freeski. Im Zentrum seiner Tätigkeit stehen die Weiterentwicklung der beiden Sportarten sowie die gezielte Förderung von Synergien zwischen ihnen. Zudem koordiniert Furrer als Cheftrainer die Gruppentrainer der jeweiligen Teams. Bereits in den vergangenen zwei Jahren war der Einsiedler bei Swiss-Ski als Projektverantwortlicher in dieser Schnittstellenfunktion tätig. Der ehemalige Skispringer und Freeskier verfügt über breite Erfahrung und ein tiefes Verständnis für beide Sportarten. Nach seiner ersten Anstellung bei Swiss-Ski war Furrer Besitzer von zwei Crossfit-Studios und betreute als sportartenübergreifender Konditionstrainer Athletinnen und Athleten aus verschiedenen Disziplinen.