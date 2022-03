Legende: Erneut bei den Schnellsten dabei Fadri Janutin. Keystone/Urs Flüeler/Archiv

Ski alpin: Janutin jubelt am Europacup-Finale

Der Bündner Fadri Janutin hat beim Europacup-Finale in Soldeu in Andorra ein weiteres Top-Resultat realisiert. Der 22-Jährige fuhr im Riesenslalom hinter Sam Maes (BEL) auf den 2. Platz. Es ist Janutins 5. Europacup-Podestplatz in den letzten 2 Monaten. Livio Simonet verpasste das Podest als 4. um eine Hundertstelsekunde. Dank dem 2. Platz festigte Janutin seinen 2. Rang im Europacup-Gesamtklassement hinter Giovanni Franzoni (ITA).

01:58 Video Archiv: Janutin im 1. Weltcuprennen sogleich in den Punkten Aus Sport-Clip vom 27.02.2022. abspielen

Snowboard alpin: Schweizer früh out

Beim Parallel-Riesenslalom in Rogla (SLO) sind die letzten Schweizerinnen und Schweizer in den Achtelfinals ausgeschieden. Ladina Jenny, Jessica Keiser und Julie Zogg scheiterten bei den Frauen im 1. K.o.-Lauf, bei den Männern tat es ihnen Nevin Galmarini gleich.

Eiskunstlauf: Keine WM für Olympiasieger Chen

Nathan Chen aus den USA muss auf die WM in Montpellier (ab 21. März) verzichten. Der 22-Jährige begründete sein Forfait mit einer anhaltenden Verletzung, die er durch weiteres Training nicht verschlimmern wolle. Der Olympiasieger verpasst dadurch die Chance auf seinen 4. WM-Titel in Serie.