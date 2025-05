Per E-Mail teilen

Legende: Beendete seine Aktiv-Karriere 2004 Bine Norcic. imago images/NTB

Skispringen: Norcic folgt auf Velta

Der Slowene Bine Norcic wird ab 1. Juni Cheftrainer der Schweizer Skispringer und damit Nachfolger von Rune Velta. Norcic war die letzten drei Jahre als Assistenztrainer und Team-Koordinator beim norwegischen Skisprungteam tätig, wo er insbesondere auch die Athleten im Continental Cup betreute. Davor war er Trainer für Teams in den USA, in Kanada, der Türkei sowie in seiner Heimat Slowenien. Bis 2004 war der 44-Jährige selbst Athlet im slowenischen Nationalteam. Sein bestes Resultat ist ein 14. Platz im Weltcup.

Snowboard: Ulbing beendet Karriere

Snowboarderin Daniela Ulbing zieht den Schlussstrich unter ihre Karriere. Die 27-Jährige hat schon während der letzten Saison ausgesetzt. Nach der einjährigen Auszeit, während der sie sich aufs Studium konzentrierte, fehle ihr die Motivation, so Ulbing. Die Österreicherin wurde 2017 in der Sierra Nevada Weltmeisterin im Parallelslalom. Ausserdem gewann sie Silber 2022 an den Olympischen Winterspielen.