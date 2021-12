Legende: Fällt lange aus Sixtine Cousin (m.). Keystone/Archiv

Skicross: Lange Pause für Sixtine Cousin

Für die 22-jährige Skicrosserin Sixtine Cousin ist die Olympiasaison gelaufen, bevor sie richtig Fahrt aufgenommen hat. Die Schweizer Meisterin aus Genf, Ende November Neunte am Testevent für die Olympischen Spiele in Peking, verletzte sich am Samstag bei einem Sturz in der Qualifikation zum Weltcuprennen in Val Thorens schwer am rechten Knie. Wie ein MRI am Montag bestätigte, zog sich Cousin Risse des vorderen Kreuzbandes, des Innenbandes sowie des Meniskus zu. Über die Ausfalldauer machte Swiss-Ski in der Mitteilung keine Angaben.