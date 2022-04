Legende: Tritt im Alter von 31 Jahren ab Maiken Caspersen Falla. imago images/Bildbyran

Langlauf: Caspersen Falla zieht Schlussstrich

Sotschi-Olympiasiegerin Maiken Caspersen Falla beendet ihre Karriere. «Es fühlt sich gut an, das ist der richtige Zeitpunkt», sagte die 31 -jährige Norwegerin. Sie habe eine «märchenhafte» Laufbahn gehabt. Die Sprint-Spezialistin gewann in ihrer Lieblingsdisziplin neben Gold an den Olympischen Spielen 2014 vier Jahre später Silber in Pyeongchang sowie Bronze im Teamsprint. Sie wurde 5 Mal Weltmeisterin und gewann 5 weitere WM-Medaillen. Ihren letzten von 16 Weltcupsiegen in Einzelrennen holte sie im März in Drammen – im Sprint.