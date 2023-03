00:33 Video Kummer beendet ihre Karriere Aus Sport-Clip vom 06.03.2023. abspielen. Laufzeit 33 Sekunden.

Alpin-Snowboard: Kummer beendet Karriere

Patrizia Kummer wird Mitte März letztmals im Weltcup der Alpin-Snowboarderinnen im Einsatz stehen, dann tritt die 35-Jährige vom Spitzensport zurück. «Ich habe bereits vor 2 Jahren gewusst, dass für mich nach dieser Saison Schluss sein wird, entsprechend habe ich mich seither von den verschiedenen Weltcup-Stationen verabschiedet», so Kummer. Mit 4 Medaillen an Grossanlässen, darunter Gold an den Olympischen Spielen 2014 in Sotschi im Parallel-Riesenslalom, ist die Walliserin die erfolgreichste Schweizer Snowboarderin seit der Aufnahme von Snowboard als Sportart bei Swiss-Ski (2004). Ihren erfolgreichsten Winter erlebte Kummer 2013/14, als sie neben dem Olympiasieg auch die Weltcup-Gesamtwertung sowie die beiden Weltcup-Wertungen in den Disziplinen Parallel-Riesenslalom und Parallel-Slalom für sich entscheiden konnte.