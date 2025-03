Legende: Nehmen zum 3. Mal gemeinsam an einer Mixed-WM im Curling teil Sven Michel und Alina Pätz (Archivbild). Keystone/Martial Trezzini

Curling: Pätz und Michel vertreten die Schweiz an Mixed-WM

Alina Pätz und Sven Michel haben in Gstaad den Schweizer Meistertitel im olympischen Mixed-Doppel gewonnen. Damit qualifiziert sich das Duo auch für die WM. Im Best-of-3-Final besiegte das Team Aarau das Überraschungsteam Glarus-Bern mit Stefanie Berset und Philipp Hösli 2:0. Damit vertreten Pätz und Michel, die auch mit ihren Teams bei den Frauen respektive Männern an der WM teilnehmen, die Schweiz an der Mixed-Doppel-WM im kanadischen Fredericton. Für das Duo ist es die dritte Teilnahme nach 2011 (Gold) und 2022 (Silber).

Boardercross: Wiedmer schrammt knapp am Podest vorbei

Noémie Wiedmer hat ihren ersten Weltcup-Podestplatz im Snowboardcross nur knapp verpasst. Die vielversprechende 17-jährige Bernerin belegte im georgischen Gudauri in ihrem ersten Final auf diesem Niveau den 4. Platz. Wiedmer lag im Final in Führung, fiel dann aber noch zurück. Der Sieg ging an die Französin Julia Pereira de Sousa. Wiedmer, die Goldmedaillengewinnerin der Olympischen Jugendspiele 2024, hatte bereits im April 2024 in Gudauri brilliert und sich bei der Juniorenweltmeisterschaft Silber geholt.

Ski Mountaineering: Bonnet/Gay holen WM-Silber

Der Freiburger Rémi Bonnet hat zum Abschluss der Skitouren-WM seine dritte Medaille gewonnen. Am letzten Tag der Titelkämpfe in Morgins sicherte sich der 30-jährige Freiburger zusammen mit Aurélien Gay Silber im Team-Wettkampf. In der Disziplin Vertical und im Individualrennen hatte Bonnet den Titel geholt. Auf das siegreiche französische Duo Xavier Gachet und William Bon Mardion verloren die Schweizer 51 Sekunden. Im Rennen der Frauen verpassten die Schweizerinnen die Podestplätze.