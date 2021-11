Der Skisprung-Weltcup Klingenthal wird ohne Zuschauer stattfinden. Wie die Organisatoren der Wettbewerbe vom 10. bis 12. Dezember am Samstag mitteilten, sind auf Grundlage der am Freitag von der sächsischen Staatsregierung beschlossenen Corona-Notfallverordnung keine Fans zugelassen. In Klingenthal finden jeweils zwei Einzelspringen der Männer und Frauen statt.