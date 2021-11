Skispringen: Peier springt in die Top 10

Killian Peier hat beim zweiten Weltcup-Springen in Nischni Tagil den starken 6. Rang belegt. Dem 26-Jährigen, der von einem Kreuzbandriss zurückkehrte, fehlten nur 3,2 Punkte auf einen Podestplatz. Den Tagessieg in Russland sicherte sich Halvor Egner Granerud. Der Norweger verteidigte seine Halbzeitführung souverän. Zweiter wurde der Vortagessieger Karl Geiger/GER, Dritter wurde Stefan Kraft/AUT. Simon Ammann musste mit Rang 27 vorliebnehmen. Dominik Peter hatte den Einzug in den 2. Durchgang verpasst.

Bob Frauen: Hasler auf Olympia-Kurs

Melanie Hasler hat beim Weltcup-Auftakt in Innsbruck für das Schweizer Bestresultat gesorgt. Nach einem 8. Platz mit dem Monobob am Samstag fuhr die 23-jährige Aargauerin am Sonntag mit dem Zweier auf Platz 6. Damit schaffte sie bereits am ersten Wochenende zwei Drittel der Olympia-Vorgabe. Hasler und ihre Anschieberin Nadja Pasternack überzeugten bereits mit guten Startzeiten und verbesserten sich im zweiten Durchgang mit der viertbesten Zeit noch um einen Rang. Dem zweiten Schweizer Schlitten mit Martina Fontanive/Irina Strebel reichte es nur zu Platz 15.

Legende: Starke Leistung in Innsbruck Melanie Hasler (rechts) und Nadja Pasternack. imago images

Bob Männer: Schweizer tun sich schwer

Die Schweizer Männer taten sich im Vierer wie erwartet etwas schwerer als mit dem Zweier, in dem Michael Vogt als Siebter bereits die Olympia-Qualifikation unter Dach und Fach gebracht hatte. Mit dem grossen Schlitten fuhr der Schwyzer in Innsbruck auf den 9. Platz, Simon Friedli reichte es sogar nur zum 19. Rang. Auf der «Starterbahn» von Innsbruck-Igls verloren die Schweizer schon auf den ersten Metern zu viel Zeit; sie gehörten nicht zu den besten zehn Startern. Beide brauchen weiterhin zwei Top-8-Ränge für die Olympia-Limite mit dem Vierer. Die Siege holte sich in beiden Rennen Francesco Friedrich.

