Skispringen: Peier im 2. Springen in Kuusamo Elfter

Nach dem starken 6. Platz vom Samstag hat Killian Peier am Sonntag im 2. Springen in Kuusamo die Top 10 knapp verpasst. Der 26-jährige Schweizer belegte bei Halbzeit dank einem Sprung auf 132 m den 10. Platz. In Durchgang 2 landete er bei 133 m, fiel aber noch um eine Position auf Rang 11 zurück. Gregor Deschwanden, nach dem 1. Sprung auf Platz 14, klassierte sich auf Rang 19. Dominik Peter (32.) und Simon Ammann (33.) verpassten den Final. An der Spitze setzte sich der Slowene Anze Lanisek vor den Deutschen Karl Geiger und Markus Eisenbichler durch.

Bob: Hasler/Strebel in guter Form

Das Schweizer Bob-Duo Melanie Hasler und Irina Strebel hat beim Weltcup in Innsbruck die gute Form unter Beweis gestellt. Die Schweizerinnen fuhren auf den 7. Rang, auf die Siegerzeit der Deutschen Laura Nolte/Deborah Levi verloren sie 8 Zehntel. Im Viererbob der Männer war der deutsche Pilot Francesco Friedrich erneut nicht zu schlagen, er holte den 4. Sieg im 4. Rennen. Die Schweizer, angeführt von Michael Vogt, klassierten sich auf dem 10. Rang.