Legende: Schnell unterwegs in Georgien Kalle Koblet. Freshfocus

Snowboardcross: Koblet erstmals auf Podest

Der Schweizer Kalle Koblet ist beim Snowboardcross im georgischen Bakuriani erstmals im Weltcup auf das Podest gefahren. Der 23-Jährige musste sich im Final einzig dem Italiener Omar Visintin geschlagen geben. Bei der letzten Zwischenzeit lag Koblet gar in Führung, musste sich im Schlussteil aber noch überholen lassen. Es ist der erste Podestplatz für die Schweizer Männer seit 15 Jahren (Marco Huser wurde am 17.3.2006 in Furano Zweiter).

Auf Platz 3 landete der Österreicher Alessandro Hämmerle. Der zweite Schweizer in der K.o.-Phase, Nick Watter, schied im Achtelfinal aus. Bei den Frauen bedeutete für Aline Albrecht und Sophie Hediger jeweils der Viertelfinal Endstation, Lara Casanova blieb im Achtelfinal hängen. Der Sieg ging an die Britin Charlotte Bankes.