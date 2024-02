Legende: Veysonnaz wird dann die zweitletzte Station des Winters markieren Im Skicross muss eine Weltcup-Station weichen. Keystone/Laurent Gillieron

Skicross: 2 Rennen wegen Wärmeeinbruch gestrichen

Der Weltcup der Skicrosserinnen und Skicrosser erfährt nach dem Wochenende in der Reiteralm (je ein Rennen am 24. und 25. Februar) einen Unterbruch und geht dann erst am 15. März mit dem 3. Schweizer Saison-Halt in Veysonnaz weiter. Die geplanten beiden Rennen Anfang März in Oberwiesenthal müssen abgesagt werden, wie der internationale Ski- und Snowboardverband FIS am Montag bekannt gibt. Infolge zu hoher Temperaturen litten die Schneebedingungen derart, so dass keine regulären Wettkämpfe möglich sein werden. Damit erlebt der Veranstalter im deutschen Erzgebirge ein bitteres Déjà-vu: Bereits die für das vergangene Jahr angesetzte Premiere dort hatte witterungsbedingt nicht stattfinden können. Es ist dies im 11 Stationen umfassenden Kalender die erste Absage im laufenden Winter. Sie dürfte der aktuell verletzten Schweizer Teamleaderin Fanny Smith, die zuletzt in Alleghe und Bakuriani nicht hatte mittun können, gelegen kommen: So bleibt der Romande nach ihrer Daumen-OP und Knöchelverletzung mehr Zeit zur Reha.