Legende: Hier wird es in diesem Jahr keine Qualifikation geben Skiflugschanze am Kulm in Bad Mitterndorf. Keystone/Erwin Scheriau

Skifliegen: Alle 47 dürfen an den Start

Starke Windböen führten am Donnerstag zur Streichung der Qualifikation für das Einzelspringen der Skiflug-WM im österreichischen Bad Mitterndorf. Statt der für 14 Uhr geplanten Qualifikation sollen zum WM-Auftakt nun zu gleicher Zeit die Trainingssprünge stattfinden. Die Qualifikation sollte das Teilnehmerfeld um 7 Athleten auf 40 stutzen, dazu kommt es nun nicht. Alle 47 Athleten dürfen in den ersten beiden von vier Wertungsdurchgängen starten. Am Freitag und Samstag soll in vier Durchgängen der Einzel-Weltmeister ermittelt werden, am Sonntag wird ein Teamspringen ausgetragen.

Curling: Mehr Edelmetall an den Jugendspielen

Die Schweizer Curlerinnen und Curler haben an den Olympischen Jugend-Winterspielen im südkoreanischen Gangwon für die insgesamt 6. Medaille gesorgt. Im Mixed-Wettbewerb bezwangen Nathan Dryburgh, Alissa Rudolf, Livio Ernst und Jana Soltermann das chinesische Team im Spiel um Bronze. Zuvor hatten sie gegen den späteren Goldgewinner Grossbritannien nur knapp den Finaleinzug verpasst.