Legende: Hat erneut gut lachen Andri Ragettli. Getty Images/Ian MacNicol

Ski Freestyle: Ragettli wird 3. im Slopestyle

Nach seinem Heimsieg an den Laax Open steht der Bündner Ski-Freestyler Andri Ragettli auch beim 3. Slopestyle-Wettkampf dieser Saison auf dem Podest. Der Weltmeister aus dem Jahr 2021 klassierte sich in Mammoth Mountain (USA) auf dem 3. Rang. Trotzdem musste Ragettli die Führung in der Disziplinen-Wertung an den norwegischen Sieger Birk Ruud abtreten.

00:59 Video Archiv: Ragettli feiert in Laax den Heimsieg Aus Sport-Clip vom 22.01.2023. abspielen. Laufzeit 59 Sekunden.

Skispringen: Deschwanden fliegt auf Rang 20

Der Skispringer Gregor Deschwanden hat nach einem äusserst harzigen Start in den Winter zu einer gewissen Konstanz gefunden. Das bestätigt er am Samstag in Willingen. Beim 1. von 2 Weltcup-Springen im Bundesland Hessen klassierte er sich als 20. zum 7. Mal in Folge in den Top 25. Der Luzerner war mit Sprüngen auf 132 und 125 m wie in dieser Saison üblich der einzige Schweizer im 2. Durchgang und damit in den Punkten. Der Sieg ging mit Sprüngen auf 149,5 und 141 m wenig überraschend an den norwegischen Vierschanzentourneesieger und Weltcup-Leader Halvor Egner Granerud.