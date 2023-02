Legende: Tritt in Bakuriani als Titelverteidiger an Andri Ragettli. KEYSTONE/Manuel Lopez

28 Athletinnen und Athleten für Freestyle- und Snowboard-WM selektioniert

Swiss-Ski hat am Montag erste Selektionen für die Ski-Freestyle- und Snowboard-WM im georgischen Bakuriani (19. Februar bis 05. März) bekanntgegeben. In den Sportarten Snowboard alpin, Snowboardcross, Freeski und Aerials wurden 12 Athletinnen und 16 Athleten selektioniert. Angeführt wird das Aufgebot von Weltmeister Andri Ragettli sowie von Olympiasiegerin Mathilde Gremaud. Snowboarderin Patrizia Kummer nimmt in Bakuriani an ihren 9. Titelkämpfen teil. Die Selektionen in den Disziplinen Skicross, Snowboard Freestyle und Moguls werden am kommenden Samstag bekanntgegeben.