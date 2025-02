Aerials: Roth verpasst Podestplatz

Noé Roth ist beim Weltcup im chinesischen Beidahu am Podest vorbeigesprungen. Der Schweizer klassierte sich nach einem Sturz im zweiten Final-Run auf Platz 5. Nach dem ersten Sprung war Roth noch Dritter gewesen. Damit verpasste der 24-Jährige seinen zweiten Podestplatz in dieser Saison. Im Gesamtweltcup liegt Roth weiterhin auf Rang 2. Mit Pirmin Werner überstand noch ein weiterer Schweizer die Qualifikation. Der Zürcher Weinländer schaffte den Cut für den zweiten Final-Lauf als 7. knapp nicht. China feierte dank Tianma Li und Guangpu Qi einen Doppelsieg. Bei den Frauen war Swiss-Ski nicht vertreten. Bereits am nächsten Sonntag steht im kasachischen Almaty der nächste Wettkampf an.