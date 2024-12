Per E-Mail teilen

Legende: Julie Zogg ... ... konnte nicht ganz an die Leistung vom vergangenen Wochenende anknüpfen, als sie im Parallel-Slalom Dritte wurde. Keystone/EPA/Grzegorz Momot

Snowboard: Zogg in China im Viertelfinal out

Der Parallel-Riesenslalom im chinesischen Yanqing verlief für das Schweizer Team nicht nach Wunsch. Einzig Julie Zogg schaffte den Einzug in die Viertelfinals. Dort blieb sie an der Österreicherin Sabine Payer hängen, die später den Final gegen die Italienerin Lucia Dalmasso verlor. Für Zogg resultierte letztlich der 6. Platz. Flurina Bätschi sowie Dario Caviezel bei den Männern mussten bereits in den Achtelfinals die Segel streichen.