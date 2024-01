Legende: Gibt in St. Moritz sein Comeback Ryan Regez. AP Photo/Gregory Bull/Archiv

Skicross: Regez bei Comeback mit gutem Lauf

Bei den Vorläufen für die Skicross-Rennen in St. Moritz gab Olympiasieger Ryan Regez nach seinem Kreuzbandriss das Comeback. Dieses glückte dem Berner mit der 14.-schnellsten Zeit. Mit Sandro Lohner (3.), Alex Fiva (7.), Alex Marro (10.), Sven Liechti (12.) und Marc Bischofberger (13.) klassierten sich gleich 5 Teamkollegen noch vor dem Rückkehrer. Am Sonntag startet der Wettkampf am Vormittag mit den Pre-Heats, am Nachmittag geht es mit den Achtelfinals (ab 13:00 Uhr live bei SRF) weiter. Bei den Frauen gehen mit Saskja Lack (1.), Talina Gantenbein (5.), Margaux Dumont (6.), Sixtine Cousin (7.), Fanny Smith (9.) und Natalie Schär (15.) 6 Swiss-Ski-Athletinnen ins Rennen.

03:20 Video Regez: «Hat mich fast zerrissen. Dieser Sport bedeutet mir alles» Aus Sport-Clip vom 26.01.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 20 Sekunden.

Bob: Vogt muss sich deutschem Trio beugen

Der Schweizer Bob-Pilot Michael Vogt ist mit seinem Anschieber Sandro Michel im norwegischen Lillehammer auf den 4. Rang gefahren. Nach dem 1. von 2 Läufen waren die beiden noch zeitgleich mit Francesco Friedrich/Alexander Schüller auf dem 3. Platz, fielen im 2. Durchgang aber aus den Podesträngen. Deutschland jubelte derweil über einen Dreifachsieg. Johannes Lochner/Georg Fleischhauer gewannen überlegen vor Friedrich/Schüller und feierten im 5. Zweierbob-Rennen der Saison den 4. Sieg. Adam Ammour/Benedikt Hertel belegten Rang 3. Auch die anderen beiden Schweizer Schlitten konnten nicht ihre Bestleistung abrufen. Simon Friedli und Andreas Haas fuhren auf den 7., Cédric Follador und Gregory Jones gar auf den 17. Schlussrang.

Snowboard Freestyle: Kim steht als 1. Frau einen «1260»

Die Amerikanerin Chloe Kim, die Königin im Freestyle-Snowboarden, hat in Aspen zum 7. Mal den Superpipe-Wettbewerb der X-Games gewonnen. Die zweifache Olympiasiegerin in der Halfpipe stand als erste Frau in dieser Disziplin einen «1260», das sind dreieinhalb Drehungen. Mit dem Total von 96,33 Punkten liess sie die Konkurrenz klar hinter sich. Die Schweizerin Berenice Wicki belegte mit 75,00 Punkten den 6. Platz. Bei den Männern klassierte sich Jan Scherrer (72,00) auf dem 5. Rang, den Sieg sicherte sich der Australier Scotty James (88,00).

Snowboard Alpin: Schweizerinnen neben dem Podest

Die Schweizer Alpin-Snowboarder müssen weiter auf ihren ersten Weltcup-Podestplatz in diesem Winter warten. Beim Parallel-Riesenslalom auf der Simonhöhe (AUT) scheiterten sowohl Ladina Jenny gegen die Niederländerin Michelle Dekker als auch Julie Zogg gegen die spätere Siegerin Sabine Schöffmann aus Österreich in den Viertelfinals. Für Larissa Gasser bedeutete der Achtelfinal Endstation. Bei den Männern blieben sämtliche Schweizer in der Qualifikation hängen. Den Sieg sicherte sich der Italiener Daniele Bagozza, für den es der dritte Erfolg in dieser Saison war nach zwei Triumphen im Parallel-Slalom.