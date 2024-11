Legende: Ist in Form Kimmy Repond bei ihrem Auftritt in China. Imago/VCG

Eiskunstlauf: Repond erneut stark

Die Basler Eiskunstläuferin Kimmy Repond zeigte am Grand Prix von China in Chongqing einen starken Wettkampf. Die 18-Jährige erzielte mit 195,91 Punkten eine Saisonbestleistung und wurde Sechste. Der Sieg ging an die Amerikanerin Amber Glenn, die Anfang Monat bereits den GP von Frankreich in Angers gewonnen hatte.

01:23 Video Archiv: Repond verpasst WM-Bronze nur knapp Aus Sport-Clip vom 23.03.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 23 Sekunden.

Skispringen: Saison-Aus für Olympiasieger Huber

Team-Olympiasieger Daniel Huber fällt für den gesamten Skisprung-Winter aus. Der Österreicher, der im März das Saisonfinale in Planica gewonnen hatte, musste sich einer Operation am rechten Knie unterziehen. Dies gab Österreichs Skiverband am Samstag bekannt. «Leider bedeutet das eine rund sechsmonatige Sprungpause und damit das Saisonende für Daniel», sagte Florian Liegl, Sportlicher Leiter Ski nordisch im ÖSV.