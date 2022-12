Legende: Ist noch nicht bereit Die letztjährige Saison-Dominatorin Marte Olsbu Röiseland. Imago/Bildbyran

Biathlon: Röiseland noch nicht in Form

Biathlon-Gesamtweltcupsiegerin Marte Olsbu Röiseland wird nicht vor Januar in die Saison einsteigen. Wie der norwegische Verband am Montag bekannt gab, lässt die angeschlagene 31-Jährige nach dem Auftakt im finnischen Kontiolahti mindestens auch die Wettkämpfe in Hochfilzen und in Le Grand-Bornand aus. «Natürlich ist das ärgerlich», sagte Röiseland. «Aber meine Form ist noch nicht so, wie sie sein sollte. Die Gesundheit ist das Allerwichtigste.» Ihr Ziel sei es, «bei den Weltmeisterschaften stark zurückzukommen».

00:43 Video Archiv: Röiseland holt Gesamtweltcup vor Heimpublikum Aus Sport-Clip vom 19.03.2022. abspielen. Laufzeit 43 Sekunden.

Snowboardcross: Weltcup in Montafon endgültig abgesagt

Nach zwei Verschiebungen ist der Weltcup der Snowboardcrosser im österreichischen Montafon endgültig abgesagt worden. Das entschied der Österreichische Skiverband (ÖSV) gemeinsam mit dem Weltverband FIS und dem lokalen Organisationskomitee. Zuletzt waren die Wettbewerbe vom 8. und 9. Dezember auf den 19. und 20. Dezember verlegt worden. «Die langfristige Wettervorhersage und der aktuell vorhandene Schnee lassen den aufwendigen Bau einer weltcuptauglichen Snowboardcross-Strecke nicht zu», teilte ÖSV-Eventleiter Rupert Steger mit.