Noé Roth erwischt in Lake Placid einen ausgezeichneten Start in den Winter und wird Zweiter beim Aerials-Weltcup.

Skispringer Gregor Deschwanden erreicht im polnischen Zakopane Rang 9.

Slalomspezialistin Eliane Christen schlägt in Zell am See erstmals auf Stufe Europacup zu.

Die Schweizer Bob-Fahrer müssen sich in Innsbruck erneut geschlagen geben.

Aerials: Gelungener Auftakt für Roth

Noé Roth ist der Auftakt in die Weltcup-Saison geglückt: Der 24-jährige Aerials-Weltmeister von 2023 sprang in Lake Placid (USA) auf den 2. Rang. Mit 123,90 Punkten musste er sich nur dem überlegenen Sieger Jiaxu Sun aus China geschlagen geben (136,17). Roth verhinderte mit seinem insgesamt 19. Podestplatz einen Fünffach-Sieg der Chinesen. Mit Pirmin Werner schaffte es in den USA noch ein zweiter Schweizer in den Final der Top 12. Der 25-Jährige verpasste die Top 10 aber knapp und belegte mit 95,93 Punkten den 11. Platz.

Legende: Sprung aufs Podest Noé Roth überzeugt in Lake Placid. Getty Images/Dustin Satloff/U.S. Ski and Snowboard

Skispringen: Deschwanden auf Platz 9

Im ersten Einzelspringen nach der Vierschanzentournee knüpfte der Österreicher Daniel Tschofenig an seinen Erfolg an und gewann auch in Zakopane. Eindrücklich ist auch die Serie der Austria-Adler. Seit Mitte Dezember trug der Sieger nun bei sieben Weltcup-Springen in Folge Rot-Weiss. Gregor Deschwanden konnte nicht ganz an seine bisher so starken Auftritte in dieser Saison anknüpfen, verbesserte sich dank einer Leistungssteigerung im zweiten Durchgang als Neunter aber noch in die Top Ten. Mit Killian Peier (22.) holte ein zweiter Schweizer Punkte.

Ski alpin: Christen im Europacup mit durchschlagendem Erfolg

Eliane Christen errang ihren 1. Sieg im Europacup. Die 25-jährige Urnerin gewann in Zell am See 5 Tage nach ihrem Scheitern im 1. Lauf beim Weltcup in Flachau den Slalom. Überhaupt wurde das Rennen zu einem wahren Freudentag für Swiss-Ski: Hinter Christen und der für Liechtenstein fahrenden Walliserin Charlotte Lingg reihten sich mit Aline Höpli und Elena Stoffel in den Rängen 3 und 4 zwei weitere Schweizerinnen ein. Christen, die bereits zur Halbzeit in Führung gelegen hatte, war zuvor im Europacup erst zweimal in die Top 10 vorgestossen.

Bob: Schweizer erneut ohne Spitzenplatz

Die Schweizer Bobfahrer konnten beim Weltcup in Innsbruck wie erwartet nicht an die guten Resultate von der Vorwoche in St. Moritz anknüpfen. Wie mit dem Zweier am Samstag verloren sie auch mit dem grossen Schlitten am Start zu viel Zeit, um auf der fahrerisch wenig herausfordernden Bahn von Igls konkurrenzfähig zu sein. So resultierten beim üblichen Sieg des Deutschen Francesco Friedrich für die Teams von Michael Vogt (8.), Cédric Follador (11.) und Timo Rohner (16.) keine Spitzenränge.

Besser hielten am Start Melanie Hasler und Nadja Pasternack mit, was ihnen im Zweier am Ende den 5. Platz einbrachte. Debora Annen und Julie Leuenberger fuhren beim Sieg von Deborah Levi/Laura Nolte (GER) auf den 14. Rang.

Skeleton: Nachwuchs mehrfach auf dem WM-Podest

Die Schweizer Juniorinnen und Junioren hamsterten an der WM auf der Heimbahn in St. Moritz richtiggehend Medaillen. Die 19-jährige Engadinerin Sara Schmied holte sich Gold in der U20-Kategorie und gleichzeitig Silber in der nächsthöheren Altersklasse (bis 23 Jahre). Bei den Junioren gewann der Walliser Livio Summermatter Bronze ebenso wie der Bündner Valentino Buff bei den U20.