Aerials: Roth auf Platz 3 – Chinese stürzt schwer

Der erste Podestplatz von Noé Roth in dieser Saison ist von einem schweren Sturz von Olympiasieger und Weltcup-Leader Qi Guangpu überschattet worden. Der Chinese, der am Samstag in Lac-Beauport (CAN) triumphiert hatte, schlug bei seinem 2. Sprung im Top-6-Final bei der Landung hart auf, rutschte unkontrolliert den Abhang hinunter und wurde anschliessend sofort medizinisch versorgt. Nach Aussage seines Trainers zog er sich eine Gehirnschütterung zu, ansonsten soll er glimpflich davongekommen sein. Der Sieg ging mit Zhang Yifan ebenfalls an einen Chinesen, vor Landsmann Wang Xindi. Pirmin Werner, der ebenfalls die Qualifikation überstanden hatte, wurde nach einem Sturz im 1. Durchgang 10.

Skispringen: Ammann mit Jubiläum

Im zweiten Einzel der Skispringer in Lake Placid vom Sonntagnachmittag Schweizer Zeit beendete Gregor Deschwanden den Wettkampf im 14. Rang. Am Samstag hatte er sich als 9. noch in den Top 10 klassiert. Als Sieger liess sich der Weltcupführende Stefan Kraft feiern. Der Österreicher hatte bereits am Samstag nach dem ersten Umgang geführt, war aber wegen einer Böe noch aus den Top 20 gefallen. Ein Jubiläum feierte Simon Ammann: Der Toggenburger bestritt sein 500. Weltcup-Springen, verpasste als 40. aber die Qualifikation für den Final-Durchgang.

Skispringen Team: Schweizer Duo auf Rang 8

Gregor Deschwanden und Killian Peier belegten im Super-Team-Wettkampf in Lake Placid im US-Bundesstaat New York, einem vor einem Jahr im Weltcup eingeführten Event für Zweier-Equipen, in der Nacht auf Sonntag Platz 8. Das österreichische Duo Stefan Kraft/Michael Hayböck siegte nach je drei Sprüngen mit der Winzigkeit von zwei Zehntelpunkten Vorsprung vor den Deutschen Andreas Wellinger und Philipp Raimund.

Snowbike: Baumann wird Weltmeisterin

Bei den ersten Titelkämpfen im Snowbike hat sich eine Schweizerin zur Weltmeisterin krönen können. Lisa Baumann triumphierte in der Disziplin Elite Dual Slalom, nachdem sie einen Tag zuvor im Super G Dritte geworden war. Im Final hatte sich Baumann, die im Sommer im Downhill antritt, gegen die Französin Morgane Such durch. Jolanda Kiener, ebenfalls eine Downhillerin, vervollständigte den Schweizer Jubeltag mit Platz 3.

Snowboard Halfpipe: Burgener und Wicki jeweils auf Rang 6

Halfpipe-Spezialist Pat Burgener beendete den Weltcup-Winter mit persönlichem Saisonbestwert. Der Waadtländer wurde beim Finale in Calgary Sechster. Burgener hatte als einziger Schweizer die Qualifikation überstanden. Der Australier Valentino Guseli dominierte vor dem Japaner Ruka Hirano, der sich damit wie im letzten Winter den Sieg in der Gesamtwertung sicherte.

Bei den Frauen wurde Berenice Wicki ebenfalls Sechste. Die Aargauerin war im Weltcup erst zweimal besser klassiert. Vor einem Jahr ebenfalls in Calgary hatte sie als Dritte ihren bisher einzigen Podestplatz erreicht, vor einer Woche war sie in Mammoth Mountain, Kalifornien, Fünfte geworden. Die Japanerin Mitsuki Ono errang ihren dritten Sieg hintereinander und gewann damit ebenfalls zum zweiten Mal in Folge den Disziplinen-Weltcup.