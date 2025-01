Legende: Eine der aufstrebenden Schweizer Skispringerinnen Sina Arnet. Keystone/Manuel Geisser

Skispringen: Verbesserungen für Frauen ab 2026/27

Die Weltcup-Kalender von Skispringerinnen und Skispringern sollen auf die Saison 2026/27 hin angeglichen werden. Dies erklärte Renndirektor Sandro Pertile in einem Mediengespräch zum Abschluss der Vierschanzentournee in Bischofshofen. Die FIS folgt damit dem Vorbild des Biathlon-Sports, wo die Zusammenführung längst vollzogen wurde. Die Springerinnen kämpfen seit einigen Jahren um Gleichberechtigung im Weltcup. Bisher sind gemeinsame Wochenenden im Winter wie in Engelberg eher die Ausnahme. Die Frauen treten häufig auf den deutlich kleineren Normalschanzen und vor fast leeren Rängen an.