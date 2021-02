Legende: Muss die Freestyle-WM abschreiben Fabian Bösch. Keystone

Big Air: Bösch verpasst Freestyle-WM

Big-Air-Weltmeister Fabian Bösch wird die Freestyle-WM in Aspen (USA) verpassen. Der Titelverteidiger hat sich am Dienstag auf dem Corvatsch bei einem Trainingssturz das rechte Schlüsselbein gebrochen. Damit fallen für ihn auch die Wettkämpfe vom 10. bis 16. März ins Wasser. Wie Swiss-Ski vermeldet, wurde Bösch direkt in St. Moritz operiert und nimmt nun die Rehabilitation in Angriff. Wenn alles gut läuft, kann der 23-Jährige in vier Wochen wieder auf den Ski stehen.