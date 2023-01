Legende: Ganz in Weiss war einmal Im Gegensatz zur Ausgabe 2020/21 ist Schnee in diesem Jahr bislang Mangelware. Keystone/Gian Ehrenzeller

Langlauf: Tour de Ski mit modifiziertem Programm

Wegen der geringen Schneemenge und den warmen Wetterprognosen in den kommenden Tagen hat die FIS am Programm der Tour de Ski geschraubt. Betroffen sind die Rennen vom 1. Januar im Val Müstair: Statt wie ursprünglich vorgesehen eine Verfolgung über 10 km in klassischer Technik wird über dieselbe Distanz ein Massenstartrennen durchgeführt. Das prestigeträchtige Etappenrennen startet am 31. Dezember und endet am 8. Januar mit dem berüchtigten Aufstieg zur Alpe Cermis.