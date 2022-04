Schwaller schliesst sich Genfer Curlern an

Legende: Hat ein neues Team gefunden Yannick Schwaller. Keystone/AP Photo/John Locher

Curling: Schwaller tut sich mit früheren Rivalen zusammen

Nach der Auflösung der Curlingteams der Skips Peter De Cruz und Yannick Schwaller findet eine neue starke Formation zusammen. Schwaller, der noch in der zu Ende gehenden Saison das Team Bern Zähringer anführt, tut sich mit seinen früheren Rivalen Sven Michel und Benoît Schwarz vom CC Genf zusammen. Der vierte Spieler in der neuen Crew ist der Lausanner Pablo Lachat, der zuletzt die Genfer als Ersatzmann unterstützte. Peter De Cruz und Valentin Tanner aus der Genfer Formation haben ihre Karrieren beendet.

02:14 Video Archiv: Schwaller im Interview nach dem WM-Out Aus Sport-Clip vom 10.04.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 14 Sekunden.

Langlauf: Flury verlässt Swiss-Ski

Swiss-Ski muss sich auf die Suche nach einem neuen Langlauf-Chef machen. Christian Flury verlässt den Verband nach zwölf Jahren in verschiedenen Funktionen. Verantwortlicher im Bereich Langlauf war der 45-jährige Bündner seit gut zwei Jahren. Damals hatte er die Nachfolge des zum Nordisch-Direktor aufgestiegenen Hippolyt Kempf angetreten. Flury leitete in den letzten fünf Jahren auch das Langlauf-Leistungszentrum in Davos und war bei Swiss-Ski verantwortlich für die Ausbildung der Langläufer. Sein Nachfolger beim Verband ist noch nicht bekannt.