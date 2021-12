Aerials: Burow zum Dritten – Schweizer ausserhalb der Top 10

Maxim Burow hat auch den 3. Aerials-Einzelwettkampf der Saison für sich entschieden. Der 23-jährige Russe zeigte im 2. Final-Run einen Sprung nahe an der Perfektion und wurde dafür mit 133,48 Punkten belohnt. Burow verwies die beiden Chinesen Jia Zongyang und Qi Guangpu beim Weltcup in Kuusamo auf die weiteren Podestränge. Für Swiss-Ski gab es erstmals in dieser Saison keinen Top-3-Platz. Alle 4 gestarteten Schweizer scheiterten in der Qualifikation. Nicolas Gygax holte als 13. die beste Klassierung aus dem Quartett.

Auch bei den Frauen stieg der Final ohne Schweizer Beteiligung. Für Carol Bouvard setzte es mit Platz 35 in der Quali eine Enttäuschung ab. Den Sieg sicherte sich die Ukrainerin Anastassija Nowosad vor der Chinesin Xu Mengtao und Nowosads Landsfrau Olga Poljuk.

Skicross: Kein Wettkampf am Freitag in Val Thorens

Beim Weltcup der Skicrosser im französischen Val Thorens ergeben sich aufgrund des Wetters weitere Programmänderungen. Nachdem schon die Qualifikation am Donnerstag vom starken Wind beeinträchtigt und nicht wie geplant durchgeführt werden konnte, musste das für Freitag geplante erste Weltcuprennen wegen grosser Neuschneemengen und weiterhin starkem Wind abgesagt werden. Für Samstag ist in Val Thorens ein weiteres Weltcuprennen angesetzt. Der am Freitag abgesagte Wettkampf soll am Sonntag nachgeholt werden.

Skispringen: Peier und Ammann mit starker Quali

Die Schweizer Skispringer haben in der Qualifikation für das Weltcup-Springen im deutschen Klingenthal überzeugt. Killian Peier belegte den 4. Platz, Simon Ammann klassierte sich im 6. Rang. Auch Dominik Peter (25.) und Gregor Deschwanden (32.) werden am Samstag im Wettkampf dabei sein. Bester der Qualifikation war der Japaner Ryoyu Kobayashi.