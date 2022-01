Biathlon: Schweizer Staffel läuft auf Rang 10

In der 3. Staffel des Olympia-Winters über 4 x 7,5 km lief das Quartett um Sebastian Stalder, Jeremy Finello, Martin Jäger und Niklas Hartweg im bayrischen Ruhpolding auf den 10. Schlussrang. In Abwesenheit von Teamleader Benjamin Weger avancierte der 34-jährige Jäger zum Läufer, der den Schweizern mit einer starken Leistung den Platz unter den besten zehn von 25 Nationen sicherte. An der Spitze des Klassements verwies Russland die Quartette aus Deutschland und Belarus auf die Plätze.

Snowboard: Schweizer Teams im Achtelfinal out

Beim Mixed-Teamwettkampf im Parallel-Riesenslalom im österreichischen Simonhöhe mussten die Schweizer Duos um Dario Caviezel/Julie Zogg und Nevin Galmarini/Ladina Jenny bereits früh die Segel streichen. Für beide Schweizer Equipen auf den Schlussrängen 11 und 12 bedeuteten die Gegner aus Slowenien (Caviezel/Zogg) und Korea (Galmarini/Jenny) im Achtelfinal Endstation. Den Tagessieg sicherten sich Alexander Peyer und Sabine Schöffmann aus Österreich.