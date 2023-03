Ski Freestyle: Roth holt die grosse Kugel

Noé Roth hat sich in Almaty (KAZ) den Aerials-Gesamtweltcup gesichert. Drei Wochen nach dem Weltmeistertitel feierte der 22-Jährige damit den nächsten Grosserfolg. Roth wurde 2. und profitierte davon, dass Konkurrent Dmitro Kotowski (UKR) als 13. in der Qualifikation hängengeblieben war. Um den Zwei-Punkte-Rückstand aufzuholen, hätte dem Zuger ein 11. Platz gereicht. Den Schweizer Freudentag machte Pirmin Werner perfekt. Er gewannt den letzten Wettkampf der Saison vor Landsmann Roth. Werner gelang nicht nur der 3. Weltcupsieg der Karriere, er schaffte es auch noch auf den 3. Schlussrang in der Gesamtwertung.

Hier macht Roth den Sieg im Gesamtweltcup klar

Langlauf: Schweizer Mixed-Staffel chancenlos

Zum Abschluss des Weltcup-Wochenendes in Falun (SWE) ist die Schweizer Mixed-Staffel über 4x5 km chancenlos geblieben. Cyril und Nadine Fähndrich, Candide Pralong und Lea Fischer kamen als 14. Team ins Ziel, 2:41,9 Minuten hinter dem siegreichen schwedischen Quartett. Im Kampf um den Tagessieg sorgte Schwedens Schlussläuferin Jonna Sundling im letzten Anstieg für die Entscheidung. Die Sprintspezialistin distanzierte ihre letzte Begleiterin, die Norwegerin Anne Kjersti Kalvaa.