Legende: Gewann bei den Frauen Ebba Andersson. KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi

Ski nordisch: Schweizer Langläufer enttäuschen

Beim Langlauf-Weltcup im französischen Les Rousses haben die Schweizer Langläufer eine Spitzenklassierung verpasst. Als bester Schweizer klassierte sich Roman Furger im Rennen in der freien Technik über 10 km auf Rang 19. Dahinter folgten Candide Pralong (23.), Beda Klee (31.), Cyril Fähndrich (41.), Jonas Baumann (46.) und Jason Rüesch (58.) Der Sieg ging an Harald Amundsen (NOR), er gewann vor Landsmann Sjur Röthe und William Poromaa (SWE). Saisondominator Johannes Kläbo lief nur auf Rang 8. Bei den Frauen waren keine Schweizerinnen am Start. Die Schwedin Ebba Andersson gewann mit 13,4 Sekunden Vorsprung vor Delphine Claudel (FRA) und Jessie Diggins (USA).

Ski nordisch: Langlauf-Weltcup kommt ins Goms

Nächstes Jahr finden zum ersten Mal Langlauf-Weltcuprennen im Goms statt. Die Oberwalliser Gemeinde steht auf dem provisorischen Saisonkalender 2023/2024 der FIS. Es sollen insgesamt 4 Weltcuprennen stattfinden. Goms ist der 5. Schweizer Weltcup-Veranstalter. «Wir freuen uns, neben Davos, dem Val Müstair, der Lenzerheide und dem Engadin mit dem Goms einen neuen Schweizer Weltcupveranstalter begrüssen zu dürfen. Für unsere Athletinnen und Athleten sind die Heimweltcups jedes Mal ein Highlight und eine besondere Motivation», sagt Lars Brönnimann, Chef Langlauf von Swiss-Ski.

01:21 Video Archiv: Fähndrich gewinnt Sprint im Val Müstair Aus Sport-Clip vom 31.12.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 21 Sekunden.

Ski nordisch: Ammann scheitert erneut frühzeitig

Simon Ammann tut sich wie schon vor Weihnachten in Engelberg bei der Rückkehr in den Weltcup schwer. Beim Skifliegen im steirischen Bad Mitterndorf scheiterte der 41-jährige Toggenburger erneut in der Qualifikation. Ammann, einst ein begnadeter Flieger, setzte nach 128 m auf und belegte Platz 55. Gregor Deschwanden (17./200,5 m) und Dominik Peter (30./173 m) hingegen dürfen am Samstag erneut abheben. Der Qualifikationserste Stefan Kraft landete am Freitag bei 233 m.