Schweizer Skispringer so gut wie seit über 10 Jahren nicht mehr

Legende: Springt aktuell konstant auf hohem Niveau Gregor Deschwanden. Imago/Eibner

Skispringen: Rang 4 für das Schweizer Team

Kilian Peier und Gregor Deschwanden belegten auf der Grossschanze in Titisee-Neustadt (GER) im Super-Team-Wettkampf, bei dem 2 statt wie gewöhnlich 4 Athleten pro Land antreten, den hervorragenden 4. Platz. Hinter Deutschland, Österreich und Norwegen, aber vor Japan, Polen und Slowenien verpasste das Schweizer Duo einen Podestplatz letzlich um 21,6 Punkte. Besonders Deschwanden überzeugte dabei und sprang bei sämtlichen 3 Versuchen mindestens 137 Meter weit. Platz 4 ist die beste Schweizer Klassierung in einem Teamspringen in den letzten zehn Jahren.