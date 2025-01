Schweizer Snowboarder in Scuol geschlagen

Legende: Endstation Qualifikation hiess es für Larissa Gasser in Scuol. Keystone/Mayk Wendt

Snowboard: Keine Schweizer Festspiele in Scuol

Die alpinen Schweizer Snowboarderinnen und Snowboarder haben bei den heimischen Wettkämpfen im Parallelriesenslalom in Scuol nicht brillieren können. Mit Ladina Caviezel und Flurina Neva Bätschi erwischte es die letzten beiden Vertreterinnen von Swiss-Ski im Viertelfinal. Julie Zogg scheiterte bereits im Achtelfinal, die weiteren Schweizerinnen schon in der Qualifikation. Bei den Männern bedeuteten die Achtelfinals für Gian Casanova und Dario Caviezel Endstation. Die Tagessiege gingen an die Polin Aleksandra Krol-Walas und Maurizio Bormolini aus Italien.