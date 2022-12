Legende: Mächtig Terrain eingebüsst Michael Vogt und Co. hatten im 2. Durchgang nicht mehr alles im Griff. Keystone/AP Photo/Jeff Swinger (Archivbild)

Bob Männer, Vierer: Vogt und Co. büssen 8 Plätze ein

Im schweren Schlitten mit Michael Vogt an den Lenkseilen hatte sich Schweiz I in dieser Weltcup-Saison sukzessive dem Podest angenähert. Nach den Rängen 4 und 5 schien im 3. Anlauf in Übersee beim Rennen in Lake Placid die Zeit reif für den Vorstoss in die Top 3. Zur Halbzeit hatten Vogt und seine Hinterleute Cyril Bieri/Alain Knuser/Sandro Michel auf dem 2. Rang gelegen. Doch dann folgte in einem engen Rennen mit überschaubarem Feld und nur 12 Teams im Ziel aufgrund einer verpatzten 2. Fahrt der Absturz. Vogt und Co. wurden bis auf Platz 10 durchgereicht und klassierten sich so überraschend nur als drittbestes Schweizer Team hinter Cédric Follador (5.) und Simon Friedli (9.). An der Spitze liess der Brite Bradley Hall gleich 3 deutsche Schlitten hinter sich.

Skispringen: Deschwanden glückt bestes Saisonresultat

Gregor Deschwanden ist beim 2. Heimspringen in Engelberg als einziger Schweizer in die Punkte geflogen. Nach dem Nuller vom Vortag rettete der 31-Jährige die Schweizer Ehre und klassierte sich nach Sprüngen auf 124,5 und 119,5 Meter auf dem 25. Rang. Für Deschwanden ist es das beste Ergebnis in diesem Winter. Dominik Peter (42./107,5 m) sowie Killian Peier (45./109 m) flogen nicht weit genug und mussten beim Finaldurchgang zuschauen. Den Sieg in der Obwaldner Exklave sicherte sich Dawid Kubacki. Der Halbzeitführende aus Polen setzte sich gegen Manuel Fettner (AUT) und Vortagessieger Anze Lanisek (SLO) durch. Er baute seinen Vorsprung im Gesamtweltcup dank dem vierten Saisonsieg aus.

Bob Frauen, Zweier: Hasler in Lake Placid auf Rang 6

Melanie Hasler und Irina Strebel klassierten sich im letzten Zweierbob-Weltcup dieses Jahres auf dem 6. Rang. Nach dem 1. Lauf in Lake Placid war das Schweizer Duo noch auf Rang 4 und damit in Tuchfühlung mit dem Podest gewesen. Im 2. Umgang konnten sich Pilotin Hasler und Strebel in den USA allerdings nicht mehr verbessern, im Gegenteil. Der Rückstand auf die einheimische Siegerin Kaillie Humphries betrug am Ende 1,15 Sekunden.